Trama del film Soledad

Il film racconta la storia di una giovane donna, la ventitreenne Soledad Rosas (Vera Spinetta), nata e cresciuta in una famiglia conservatrice che lascia l'Argentina nel 1997 per trasferirsi in Italia. Arrivata a Torino, va a vivere in una casa occupata, dove conosce Edoardo Massari (Giulio Maria Corso) e tra i due nasce un'intensa storia d'amore. La vita della coppia verrà sconvolta da un'accusa di terrorismo contro la costruzione della rete ferroviaria ad alta velocità e, incastrati di fronte a quello che sembra un punto di non ritorno, i due si ritroveranno a compiere delle scelte senza alcuna possibilità di tornare indietro...

