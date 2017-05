Trama del film Sole cuore amore

Una amicizia tra due giovani donne in una cittÓ bella e dura come Roma e il suo immenso interland. Due donne che hanno fatto scelte molto diverse nella vita: Eli ha quattro figli, un marito disoccupato e un lavoro difficile da raggiungere; Vale invece Ŕ sola, Ŕ una danzatrice e performer, e trae sostentamento dal lavoro nelle discoteche. Legate da un affetto profondo, da una vera e propria sorellanza, le due donne sono mondi solo apparentemente diversi, in realtÓ sono due facce della stessa medaglia, ma la solidarietÓ reciproca non sempre basta a lenire le difficoltÓ materiali della loro vita.

Sei un blogger? Copia la scheda del film