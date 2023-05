Trama del film Signs of love

Il film si svolge in un sobborgo degradato a nord di Filadelfia. Frankie (Hopper Jack Penn) vive con la sorella Patty (Dylan Penn) e il nipote quindicenne. Dopo che il padre tossicodipendente è andato via di casa, tocca a lui occuparsi di tutto. Nonostante Frankie non si sia mai drogato perché è cresciuto con l’esempio negativo del padre, è comunque coinvolto in un giro di spaccio nel quartiere. Lo fa per mantenere la famiglia, in particolare per dare un futuro dignitoso al nipote perché sua sorella, diversamente da lui, ha ereditato il gene della dipendenza ed è alcolizzata. In questo clima difficile, un giorno Frankie incontra Jane (Zoë Bleu) e la sua vita cambia...

