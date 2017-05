Trama del film Sicilian ghost story

In un piccolo paese siciliano ai margini di un bosco, Giuseppe, un ragazzino di tredici anni, scompare. Luna, una compagna di classe innamorata di lui, non si rassegna alla sua misteriosa sparizione. Si ribella al clima di omertÓ e complicitÓ che la circondano e pur di ritrovarlo, discende nel mondo oscuro che lo ha inghiottito e che ha in un lago una misteriosa via dĺaccesso. Solo il loro indistruttibile amore le permetterÓ di tornare indietro.

