Trama del film Serenity (2019)

In fuga da un passato traumatico, Baker Dill si Ŕ ritirato su un'isola al largo della Florida. Solitario e irascibile, nelle battute di pesca insegue senza speranza un tonno gigante che ha denominato Justice ("giustizia") e una volta a terra frequenta la matura Constance. Un giorno l'ex moglie Karen si presenta sull'isola, chiedendogli di salvare lei e il loro figlio dal suo nuovo e violento marito. La donna propone a Baker di gettare l'uomo in acqua durante una gita in barca, in cambio di 10 milioni di dollari. Diviso fra la nuova vita e quella da cui Ŕ fuggito, tentato dal denaro ma roso dai dubbi, Baker si ritrova in una realtÓ che non riesce a gestire, pupazzo nelle mani di un misterioso burattinaio...

