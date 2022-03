Trama del film Sarura - the future is an unknown place

Il documentario è ambientato nella zona di At-Tuwani, nelle grotte alle porte del deserto del Negev, in Cisgiordania, dove sorge un villaggio scavato nella pietra, Sarura, dove vivono per lo più da pastori palestinesi. L'antico villaggio, però, è stato abitato fino alla metà degli anni '90 e in seguito abbandonato, a causa dell'installazione di due avamposti israeliani, che hanno iniziato ad attaccarlo, aiutati dall'esercito. Grazie al collettivo Youth of Sumud, formato da giovani palestinesi, le grotte del villaggio sono state riportate al vecchio splendore. Sono i figli di coloro ai quali queste grotte sono state sottratte e che, con azioni non violente, cercano di difendere i villaggi della zona dall'occupazione militare israeliana. Il loro scopo è riportare Sarura a essere vivibile e far sì che altri villaggi limitrofi non subiscano la stessa sorte. Uniti da un sogno comune, i ragazzi del collettivo cercano con una lotta pacifica di fermare l'espansione di Israele, che vuole allontanare dalla zona ogni pastore palestinese.

Sei un blogger? Copia la scheda del film