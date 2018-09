Trama del film Saremo giovani e bellissimi

Isabella Ŕ una ex pop star dei primi anni Novanta, Bruno un chitarrista che la accompagna. Sono grandi amici e partner sulla scena ma, pi¨ di questo, sono madre e figlio, uniti da una relazione simbiotica che sembra inattaccabile e rappresenta per loro una gabbia dorata in cui sono chiusi da sempre. Ma arriva il momento in cui quella stessa gabbia comincia ad essere troppo stretta.

Sei un blogger? Copia la scheda del film