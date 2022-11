Trama del film Santa lucia

La storia di uno scrittore cieco che dopo quaranta anni di esilio in Argentina, torna a Napoli per la morte della madre e intraprende col fratello musicista un viaggio della memoria nei luoghi della sua giovinezza che non pu˛ pi¨ vedere, alla ricerca del vero motivo del suo addio.

