Trama del film Rimetti a noi i nostri debiti

Guido, ex tecnico informatico ed ora magazziniere precario, viene licenziato in tronco e non Ŕ pi¨ in grado di pagare l'affitto nÚ di restituire un prestito alla banca. Disperato, decide di mettersi dalla parte di chi lo vessa per esigere il rimborso lavorando gratis come recuperatore crediti per una finanziaria che compra i debiti insoluti delle banche. Nel suo nuovo ruolo dovrÓ tormentare i debitori secondo un crescendo di interventi: prima la pubblica umiliazione, poi le percosse. Ad insegnargli il mestiere Ŕ Franco, esattore professionista cui basta una confessione in chiesa per liberarsi dai sensi di colpa.

