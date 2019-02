Trama del film Rex - un cucciolo a palazzo

Film d'animazione con protagonista Rex, il cane più amato dalla Regina Elisabetta II. Persa la via di casa e lontano dalla monarca, il piccolo corgi si imbatterà in un gruppo di cani da combattimento. Deciso a far ritorno tra le mura del palazzo reale e le braccia della sua padrona, Rex affronterà un viaggio che lo cambierà profondamente.

