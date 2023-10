Trama del film Retribution

Quando un misterioso chiamante mette una bomba sotto il sedile della sua auto, Matt Turner inizia un inseguimento ad alta velocitÓ attraverso la cittÓ per completare una serie specifica di compiti. Con i suoi figli intrappolati sul sedile posteriore e una bomba che esploderÓ se scendono dall'auto, un tragitto giornaliero diventa un contorto gioco di vita o di morte mentre Matt segue le istruzioni sempre pi¨ pericolose dello sconosciuto in una corsa contro il tempo per salvare la sua famiglia.

