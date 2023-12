Trama del film Renaissance: a film by beyonce

Renaissance: A Film by Beyoncé segue questa grande artista durante il Renaissance World Tour, uno dei suoi più grandi record, che ha interessato 12 nazioni e 39 città. Lo spettatore viene catapultato in un viaggio, attraverso cui può rivivere i 56 spettacoli tenuti da Beyoncé durane il tour, da Stoccolma a Kansas City. Beyoncé è stata coinvolta in ogni aspetto della produzione del film compresa la regia, motivo per cui il documentario mostra non solo il lavoro della sua mente creativa, ma anche il suo intento di creare un'eredità artistica.

Sei un blogger? Copia la scheda del film