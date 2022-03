Trama del film Radiograph of a family

Il documentario racconta la storia della famiglia della regista, a partire dal matrimonio dei suoi genitori, il progressista laico Hossein e la musulmana praticante Tayi. Sua madre ha sposato a Teheran il padre non presente alle nozze, perché in Svizzera per studiare radiologia; quindi la donna si è sposata con una foto raffigurante Hossein, che ne faceva le veci. La relazione dei suoi genitori, che potrebbe rappresentare la comunione tra laicità e ideologia islamica, in perenne scontro in Islam, ha attraversato il tempo e i vari conflitti. Attraverso questo documentario, solo in apparenza personale, si rivive ciò che il popolo iraniano ha dovuto affrontare sia prima che dopo la rivoluzione iraniana del 1979. Si va dell'epoca dello Scià alla Rivoluzione khomeinista, non dimenticando di certo lo scontro bellico tra Iran e Iraq e giungendo fino alla situazione attuale.

