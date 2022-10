Trama del film Questa notte parlami dell'africa

Emma ha trent'anni e lavora come avvocato nel prestigioso studio milanese di suo marito Lorenzo. La vita che ha costruito Ŕ esattamente quella che desiderava - riunioni, processi e serate mondane a cui Ŕ impossibile sottrarsi - ma non riesce a comprendere il senso di oppressione che prova ogni mattina al risveglio. Per questo tutti rimangono sconvolti quando annuncia la sua imminente partenza per l'Africa.

