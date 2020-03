Trama del film Queen & slim

Durante un primo appuntamento da dimenticare in Ohio, un uomo e una donna di colore sono protagonisti di una piccola infrazione. Non sarebbe nulla di grave ma la situazione degenera tragicamente e l'uomo finisce con l'uccidere un poliziotto per legittima difesa. Terrorizzati e preoccupati per le loro vite, i due si danno alla fuga ma ciÚ che Ť successo diviene di dominio pubblico per via di un video che ha ripreso tutto. La coppia involontariamente si trasforma in un simbolo di trauma, terrore, pena e dolore per tutta la nazione. Mentre si scoprono improbabili fuggiaschi, i due capiranno quanto profondo e potente possa rivelarsi l'amore.

Sei un blogger? Copia la scheda del film