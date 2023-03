Trama del film Primadonna

La storia di Lia, una giovane ragazza che reagisce alla pi¨ terribile delle violenze con un atto di ribellione che scardinerÓ le consuetudini sociali della sua epoca. In un mondo in cui regna la legge del pi¨ forte, la mafia Ŕ radicata e accettata come parte naturale della vita, i potenti decidono e i pi¨ deboli eseguono, il suo coraggio spalancherÓ la strada alla lotta per i diritti delle donne.

