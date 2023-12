Trama del film Prendi il volo

La famiglia Mallard Ŕ intrappolata nella sua routine. Mentre papÓ Mack Ŕ felice di mantenere la sua famiglia al sicuro navigando all'infinito nel loro stagno del New England, mamma Pam Ŕ intenzionata a dare una scossa alla loro vita e mostrare ai loro figli - il figlio adolescente Dax e la papera Gwen - il mondo intero. Dopo che una famiglia di anatre migratorie si posa sul loro stagno raccontando entusiasmanti storie di luoghi lontani, Pam convince Mack a intraprendere un viaggio di famiglia, passando per New York City, fino alla Jamaica tropicale. Man mano che i Mallard si dirigono verso sud per l'inverno, i loro piani ben architettati vanno rapidamente in rovina. L'esperienza li stimolerÓ a espandere i loro orizzonti, ad aprirsi a nuovi amici, a realizzare pi¨ di quanto avessero mai immaginato, ma soprattutto insegnerÓ loro pi¨ cose sull'altro - e su se stessi - di quanto avessero mai pensato.

