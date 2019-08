Trama del film Pop black posta

Il film Ŕ la storia di Alessia (Antonia Truppo), un'impiegata di una piccola provincia che un giorno decide di prendere in ostaggio cinque persone, per le quali l'ufficio postale si trasformerÓ in un incubo. I cinque - un pastore di una chiesa evangelica (Hassani Shapi), una latinoamericana (Denny Mendez), un ragazzo del Sudan (Aaron T. Maccarthy), una bionda elegante (Annalisa Favetti) e un signore grasso apparentemente tecnologico (Alessandro Bressanello) - verranno costretti a confessare i vari crimini commessi.

Sei un blogger? Copia la scheda del film