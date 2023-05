Trama del film Plan 75

In un futuro non molto remoto il Giappone ha messo su un piano denominato Plan 75, con cui si cerca di spingere gli anziani all'eutanasia volontaria, per rimediare ai disagi sociali causati da una popolazione molto invecchiata. Una donna anziana con poche risorse per sopravvivere, un pragmatico venditore del piano e un giovane operaio filippino si confrontano così su scelte di vita e di morte.

