Trama del film Pinocchio (2019)

Geppetto, un vecchio intagliatore, riceve un pezzo di legno perfetto per il suo prossimo progetto: un burattino. Una volta terminata l'opera, accade qualcosa di magico: il burattino prende vita e inizia a parlare, camminare, correre e mangiare, come qualsiasi bambino. Geppetto lo chiama Pinocchio e lo alleva come un figlio. Per Pinocchio, per˛, non Ŕ facile essere un bravo bambino: lasciandosi portare facilmente sulla cattiva strada, capitombola da una disavventura all'altra in un mondo popolato di fantasiose creature. La sua pi¨ cara amica, la Fata Turchina, cercherÓ di fargli capire come il suo sogno di divenire un bambino vero non potrÓ mai avverarsi fino a quando non cambierÓ modo di vivere.

