Trama del film Per niente al mondo

Bernardo (Guido Caprino) Ŕ un uomo affascinante, di successo, pieno di amici, sempre alla frenetica ricerca della sua libertÓ. Per un brutto scherzo del destino un giorno tutto cambia, mettendolo di fronte a una scelta: accettare quello che Ŕ successo o diventare un altro, per riprendersi quello che la vita gli ha tolto. Una decisione dalla quale non potrÓ tornare indietro, per niente al mondo.

