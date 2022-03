Trama del film Parigi, tutto in una notte

Una sera in cui è in corso una grande manifestazione a Parigi, Raf e Julie - una coppia sull'orlo della rottura - finiscono in un pronto soccorso che è quasi al collasso per l'affluenza. Il personale sopraffatto e i manifestanti arrabbiati manderanno in frantumi ogni certezza o pregiudizio delle due donne, per non parlare poi del loro incontro con Yann, uno dei manifestanti feriti. Mentre fuori la tensione sale, l'ospedale si ritrova sotto assedio e la notte che sopraggiunge si prospetta molto lunga da passare.

