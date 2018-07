Trama del film Papillon (2018)

Papillon Ŕ un film sulla "fuga di prigione" di due uomini che inizialmente creano un accordo di protezione in cambio di denaro, ma finiscono per essere attaccati insieme dal sangue, dal sudore e dalla paura dell'isolamento. Papillon non Ŕ indistruttibile: impara presto che la sua amicizia con il compagno Dega, Ŕ un motivo per rimanere in vita. Attraverso Dega, Papillon scopre che la solitudine e l'essere soli sono due entitÓ separate e che la vera lealtÓ tra gli uomini non si trova nel denaro, ma nell'amore, nel rispetto e nell'onestÓ.

