Trama del film Overboard

Playboy ricco ed egoista, Leonardo cade dal suo yacht e si risveglia in ospedale colpito da amnesia. Cercando rivalsa per tutte le volte che l'ha trattata male, la sua dipendete Kate decide di portarlo con sť spacciandosi per sua moglie. Madre single di tre figlie che non riesce ad arrivare a fine mese, Kate farŗ in modo di far durare il piý a lungo possibile la nuova famiglia.

Sei un blogger? Copia la scheda del film