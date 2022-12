Trama del film One piece film red

Uta: la cantante pi¨ amata al mondo. La sua voce, con cui canta nascondendo la sua vera identitÓ, Ŕ stata descritta come "ultraterrena". ApparirÓ in pubblico per la prima volta in un concerto dal vivo. I fan di Uta, insieme a pirati eccitati, alla Marina che osserva da vicino e alla Ciurma di Cappello di Paglia che Ŕ semplicemente venuta per godersi la sua performance, si riuniscono per ascoltare la voce che il mondo intero stava aspettando. La storia inizia con il fatto scioccante che lei Ŕ la "figlia di Shanks". Uta sale sul palco, con il solito desiderio di "Rendere felice il mondo con la mia musica". C'Ŕ Gordon, un personaggio misterioso che conosce il passato di Uta e intravede l'ombra di Shanks. Su Elegia, l'isola della musica, Luffy e Uta si riuniscono per la prima volta dall'ultima volta che si sono incontrati 12 anni fa nel Villaggio di Foosha.

