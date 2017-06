Trama del film Ninna nanna

Anita Ŕ un'enologa talentuosa che cura ogni acino d'uva come un figlio. Una giovane donna, amata e innamorata, pronta a divenire mamma. Almeno cosý crede. Come qualunque donna incinta che una volta partorito, Ŕ convinta di aver passato il peggio e di essere pronta a vivere la sua nuova veste di madre con gioia. Gioia, come il nome di sua figlia. Ma solo il nome. PerchÚ nella vita serena ed equilibrata di Anita, fin dal primo momento della nascita, qualcosa s'incrina. Tanto che ai suoi occhi quella bambina diventa solo un minuto ed ingrato "mostro". Nella testa di Anita, la piccola Gioia Ŕ una minaccia per la relazione con Salvo, il suo tenero e premuroso compagno. Pronta a minare il suo amato lavoro e a riportare a galla fantasmi del passato. Una bambina che attenta la sua vita. La sua felicitÓ. Una bambina a cui sopravvivere.

