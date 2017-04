Trama del film Mystic game

Il giovane avventuriero Alex viene coinvolto nella lotta tra due potenti maghi, alla fine della quale viene lanciata una maledizione sulla sua amata Tanya. Per salvare entrambi, Alex dovrÓ trovare una via di uscita dal pericoloso gioco mistico in cui Ŕ finito.

