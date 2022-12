Trama del film Monica

Per la prima volta dopo 20 anni, Monica torna a casa nel Midwest per prendersi cura della madre malata. Toccando temi come l'abbandono, l'invecchiamento, il rifiuto, l'accettazione e il perdono, conosciamo Monica e il suo mondo fatto di dolore e paura ma anche di coraggio. Un viaggio attraverso i bisogni e i desideri di una donna che apre uno sguardo d'indagine sulla condizione umana.

