Trama del film Mma love never dies

Michele Falco (Michele Verginelli) Ŕ un campione del circuito MMA: forte e coraggioso, decide di non sottostare alle regole delle scommesse clandestine che sono in mano a Nico Malatesta (Luca Lionello), nipote del boss Rocco Malatesta (Tomas Arana). Il clan gestisce lĺintero racket di droga e prostituzione della capitale e infatti Michele si ribella alle richieste del Boss e, nonostante l'avvertimento, decide di Vincere un match innescando la vendetta da parte della malavita organizzata. Ridotto in fin di vita, al campione viene sequestrata la figlia Maya (Maya Ferrero) mentre il clan organizza un piano per rifarsi delle scommesse perdute. Anche se uscito dai circuiti dei combattimenti Claudio (Claudio Del Falco), ispettore di polizia e fratello di Michele, viene costretto, quindi, a tornare sul ring per un combattimento clandestino, senza esclusioni di colpi. Il poliziotto, che non ha perso il suo spirito di lottatore, nonostante la sua posizione decide di accettare per Amore della nipote e, solo contro tutti, affronta l'intero clan.

