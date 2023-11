Trama del film Misericordia

Esistono mondi in cui le donne sono condannate a lottare, se vogliono sopravvivere, a combattere con ogni possibile risorsa per emergere dal degrado e dallo squallore in cui la societÓ pare averle relegate. ╚ la storia di Anna, Nuzza e Bettina ľ che lavorano a maglia di giorno e si vendono la notte ľ e del povero orfano menomato che vive con loro.

