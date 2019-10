Trama del film Miserere

La storia di uomo di successo, un avvocato (Yannis Drakopoulos) di 45 anni che vive con il figlio adolescente in una bella villetta. La sua sembra una vita apparentemente perfetta: buona salute, volto affabile con capelli ben tagliati e bella presenza, aria distinta, buone maniere, bei vestiti e una casa vicino al mare. Ma la perfezione non esiste e, se c'Ŕ, non dura in eterna. L'uomo lo scopre quando sua moglie (Evi Saoulidou), in seguito a un incidente, viene ricoverata in ospedale e finisce in coma.

