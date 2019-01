Trama del film M.i.a. - la cattiva ragazza della musica

In tanti penseranno di non averla mai sentita nominare, ma M.I.A. Ŕ una fra le artiste pi¨ interessanti del panorama contemporaneo. La bad girl per eccellenza ha sempre avuto un solo desiderio: esprimersi. Nel documentario che ha stregato il Sundance Film Festival e la Berlinale, Steve Loveridge racconta l'incredibile viaggio della piccola Maya, dall'infanzia nello Sri Lanka alla trasformazione nella popstar M.I.A., senza tralasciare i polveroni mediatici e le cause legali. Fra politica tamil, immigrazione, ingiurie e giacche uo, Ŕ l'artista stessa a dipingere la sua favola con colori sgargianti, restando coerente con le sue tante contraddizioni. E sussurrando, con sguardo accattivante: "Live fast, die young... bad girls do it well!"

Sei un blogger? Copia la scheda del film