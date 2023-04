Trama del film Mediterranean fever

Waleed (40) vive ad Haifa con moglie e figli e sogna una carriera di scrittore mentre soffre di depressione cronica. Sviluppa uno stretto rapporto con il suo vicino (un piccolo truffatore) con in mente un ulteriore complotto. Mentre il piano si trasforma in un'amicizia inaspettata tra i due uomini, li conduce in un viaggio di incontri oscuri.

