Trama del film Mal di pietre

Gabrielle Ŕ cresciuta in un ambiente agricolo e piccolo borghese dove il suo sogno di vivere una passione assoluta Ŕ considerato uno scandalo. I suoi genitori l'hanno data in sposa a JosÚ, operaio stagionale, incaricato di fare di lei uan donna rispettabile. Gabrielle, che non lo ama, si sente sepolta viva. Durante un soggiorno alla terme, dove Ŕ stata mandata a curare dei calcoli renali, Gabrielle conosce AndrÚ Sauvage, tenente dell'esercito rimasto ferito durante la guerra d'Indocina, che farÓ rinascere in lei il bisogno assoluto d'amare.

