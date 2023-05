Trama del film Lynch/oz

L'ossessione di David Lynch per Il mago di Oz, raccontata dal documentarista Alexandre O. Philippe attraverso l'analisi degli elementi che della favola si possono rintracciare in ciascun film del regista americano; a tutto ciò si aggiungono le impressioni e le riflessioni di critici, scrittori, registi e collaboratori di Lynch che partono dall'analisi dei film per allargarsi a una più ampia analisi sulla natura della creatività.

