Trama del film L'uomo senza colpa

Angela, operatrice socio sanitaria in un ospedale di Trieste, è rimasta vedova dopo che il marito Andrea, buon uomo e grande lavoratore, si è ammalato per colpa della lunga esposizione all'asbesto sul luogo di lavoro. Il marito di Angela non è l'unico ad aver sofferto questo terribile destino, condiviso da molti dei suoi colleghi e dei loro famigliari. La vedova incolpa i datori di lavoro di Andrea, imprenditori edili senza scrupoli, e decide di farsi vendetta da sola.

Sei un blogger? Copia la scheda del film