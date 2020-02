Trama del film Lourdes (2019)

Il film è un documentario girato nel famosissimo luogo di culto mariano, dove ogni anno decine di milioni di persone si recano con una speranza. Era il 1858 quando la quattordicenne Bernadette Soubirous riferì dell'apparizione di una bellissima signora e da quel momento in poi nel santuario della Vergine si sono verificate circa 7000 casi di guarigioni e diversi miracoli, riconosciuti dalla Chiesa. Nella grotta di Lourdes confluiscono anno dopo anno le sofferenze di tutto il mondo per conto dei pellegrini che chiedono grazie, spogliandosi di tutto per immergersi nell'acqua, sperando di avere un contatto con la Vergine e ricevere un miracolo. I registi si sono recati in questo santuario, il terzo al mondo per affluenza di pellegrini, per raccontare non il divino, ma l'umanità tramite le storie, le richieste e le preghiere delle persone che hanno affrontato un viaggio per raggiungere questa meta. Un film che diventa narrazione della condizione umana, che va al di là delle fede e che mostra le aspettative e i sogni in cui ognuno di noi si rispecchia.

