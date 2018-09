Trama del film Lola + jeremy

Jeremy, ventisette anni, Ť un graphic designer e con il suo amico Mathias gestisce l'agenzia "Cercasi alibi disperatamente" per creare finti alibi tramite fatture, ricevute e scontrini per i fidanzati fedifraghi. Lola, venticinque anni, lavora in una fumetteria ed Ť appassionata di supereroi e dei film di Michel Gondry, in particolare di Se mi lasci ti cancello che non si stanca mai di rivedere. Lola e Jeremy decidono di riprendere ogni momento della loro storia d'amore, per creare una sorta di video-diario giornaliero da riguardare da lž a dieci anni. Lola, troppo curiosa, non resiste e si mette a guardarli subito da sola.

Sei un blogger? Copia la scheda del film