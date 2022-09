Trama del film L'immensita'

Roma, anni Settanta. In un periodo di grandi cambiamenti sociali e culturali, la giovane famiglia Borghetti si Ŕ appena trasferita in uno dei tanti condomini appena costruiti in cittÓ. La scelta si rivela per˛ agrodolce. Nonostante le splendide e ampie vedute della cittÓ dal loro appartamento all'ultimo piano, la famiglia non Ŕ pi¨ cosý unita come un tempo. Clara e Felice non sono pi¨ innamorati ma non riescono a lasciarsi. Clara trova rifugio dalla solitudine nel rapporto con i suoi tre figli. Arianna, la pi¨ grande, ha soli 11 anni ma si presenta ai coetanei del quartiere come un ragazzo, spingendo i legami familiari verso un punto di rottura.

