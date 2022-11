Trama del film Liam gallagher: knebworth 22

Il documentario ripercorre quella che Ŕ stata la performance dell'ex frontman degli Oasis a Knebworth a inizio 2022. 26 anni dopo gli storici concerti degli Oasis del 1996, Liam Gallagher Ŕ tornato a Knebworth in concomitanza con l'uscita del suo terzo album da solista, Cĺmon You Know, posizionatosi terzo nella classifica britannica.

