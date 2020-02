Trama del film L'hotel degli amori smarriti

La storia di Maria (Chiara Mastroianni), che dopo un matrimonio lungo vent'anni rompe con Richard (Benjamin Biolay). L'uomo, infatti, ha scoperto che lei lo tradisce. Maria lascia il tetto coniugale, si trasferisce nella stanza 212 di un hotel di fronte la sua casa. In questo modo, seppur lontana da Richard, la donna può osservarlo nel loro vecchio appartamento, guardando il loro matrimonio che va in mille pezzi. Questa piccola camera di albergo diventerà sempre più affollata nel momento in cui diverse persone del suon passato torneranno farle visita per rivivere insieme vecchi ricordi, memorie smarrite e amori un tempo sognati, ma ormai apparentemente perduti. Il tutto durante un'unica magica notte, che trasformerà per sempre Maria.

