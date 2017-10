Trama del film Lezione di pittura

Ambientato in Cile, durante gli anni 60, Lezione di pittura è la storia di Augusto (Juan José Susacassa), un ragazzino di campagna con un prodigioso talento artistico. Ad accorgersi del dono di Augusto per le arti figurative è Aguir (Daniel Gimenez Cacho), proprietario di una farmacia nella periferia della piccola città rurale, dove il bambino vive con la madre ancora adolescente. Violinista e pittore amatoriale, Aguir inizierà l'allievo al mondo dell'arte, educandolo severamente affinché esprima l'immenso potenziale, pari a quello dei maestri citati nei libri di storia. Il film, narrato dal punto di vista del farmacista, nello snodarsi della sua vecchiaia, spiega le sorti del giovane ragazzo che sarebbe potuto diventare un grande genio dell'arte, se solo non fosse scomparso all'età di 13 anni, insieme a tutte le sue opere, l'11 settembre 1973, il giorno del famigerato Colpo di Stato in Cile.

