Trama del film Le proprieta' dei metalli

Il film è ambientato nel centro Italia negli anni Settanta e racconta la storia di Piero, un bambino che vive in un piccolo paese di montagna. Piero è stato cresciuto da un padre esageratamente severo e pieno di debiti, che ignora che suo figlio abbia una grande capacità: è in grado di piegare i metalli soltanto toccandoli. Quando la dote di Pietro viene scoperta, uno scienziato americano inizia a studiarlo. Il bambino entrerà così in contatto con il mondo invisibile, nel quale le leggi della fisica si arrendono di fronte a profondi desideri.

