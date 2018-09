Trama del film L'enkas

Appena uscito da prigione, Ulysse ha un solo obiettivo: fare soldi. Davanti alla depressione di sua madre, alle bollette che non smettono mai di accumularsi e al suo desiderio di vivere fino in fondo la vita, decide di andare di rave in rave insieme al suo amico David per vendere buna miscela di acqua e ketamina.

