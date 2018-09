Trama del film Le fidele

Quando si incontrano in pista, tra il gangster Gino e l'indomita pilota Benedicte Ť amore a prima vista. Fieri e leali, i due combattono per il loro amore contro il destino ma anche contro la ragione e le proprie debolezze. Fino a che punto possono resistere? Quando lontano possono spingersi per salvare ciÚ che potrebbe giŗ essere perso?

