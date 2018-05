Trama del film La terra di dio

La Terra di Dio racconta una struggente storia d’amore, nella storia di Johnny Saxby, che trascorre le giornate a spezzarsi la schiena nella fattoria di famiglia sperduta nel Nord dell’Inghilterra, in una solitudine e desolazione brutali. I suoi unici sfoghi sono l'ubriacarsi di notte in un pub locale e concedersi del sesso occasionale, fin quando, un affascinante ragazzo romeno si stabilisce nella sua fattoria come lavoratore stagionale e Johnny si ritrova a dover affrontare delle emozioni mai provate prima...

Sei un blogger? Copia la scheda del film