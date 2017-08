Trama del film La storia dell'amore

C'era una volta un ragazzo, LÚon, che amava una ragazza, Alma. Le aveva promesso che l'avrebbe fatta ridere per tutta la vita, ma la guerra li ha separati. Da un paesino della Polonia negli anni Trenta alla New York dei giorni nostri ripercorriamo la straordinaria storia d'amore tra LÚo, l'uomo che Ŕ sopravvissuto a tutto e Alma, la donna pi¨ amata del mondo. Oggi un'altra Alma, adolescente newyorchese e contagiata dallo stesso virus meraviglioso dell'amore, vuole essere la donna pi¨ amata del mondo. Sembra che niente leghi LÚo alla giovane Alma ma... L'amore attraverserÓ il tempo e i continenti per unire i loro destini.

Sei un blogger? Copia la scheda del film