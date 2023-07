Trama del film La stanza delle meraviglie (2023)

Il film racconta la storia di Thelma (Alexandra Lamy), una madre con un figlio in coma dopo un incidente. La donna trova il diario del ragazzo e scopre che al suo interno ha raccolto in una lista le "10 cose da fare prima della fine del mondo", una sorta di lista dei desideri con luoghi da visitare. Per aiutarlo a uscire dal coma, la madre inizia a realizzare ogni punto sulla lista, viaggiando attraverso posti meravigliosi, dal Giappone al Portogallo, nella speranza che suo figlio torni da lei. Thelma realizza così i sogni di un adolescente all'età di quarant'anni, raccontando poi a suo figlio le avventure che ha vissuto al posto suo, dimostrandogli cosa la vita ha ancora da offrirgli.

