Trama del film La ragazza dei tulipani

La Ragazza dei Tulipani, il film diretto da Justin Chadwick, Ŕ ambientato ad Amsterdam nel 1636: la cittÓ Ŕ in pieno fermento. Il commercio prospera, le arti fioriscono. Sophia (Alicia Vikander), orfana cresciuta dalle suore, viene presa in sposa da un ricco mercante, Cornelis Sandvoort (Christoph Waltz), molto pi¨ vecchio di lei. Lui desidera ardentemente un figlio, ma lei non riesce a darglielo, mettendo cosý in pericolo il loro matrimonio. I due decidono di posare per un ritratto che li renderÓ immortali, ma Sophia inizia una relazione con il pittore, un giovane e talentuoso artista: Jan Van Loos (Dane DeHaan). Tutto questo mentre la cameriera di Sophia, Maria (Holliday Grainger), scopre di aspettare un figlio dal ragazzo di cui Ŕ innamorata, che per un equivoco Ŕ fuggito via. Per salvare la situazione, le due donne escogitano un piano, apparentemente comodo per entrambe. Ma, mentre l'Olanda Ŕ preda di una follia collettiva, la febbre di possedere i bulbi di tulipani, con pennellate intense di sensualitÓ, irresistibile desiderio, inganno, sogni e illusioni, il ritratto prende tutt'altra forma, colorando passioni per cui daresti la vita.

Sei un blogger? Copia la scheda del film