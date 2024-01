Trama del film La petite

Il film racconta la storia di Joseph (Fabrice Luchini), un uomo di circa sessant'anni che viene a sapere che suo figlio Emanuel e il suo partner sono rimasti uccisi in un incidente d'aereo. I due aspettavano un bambino da Rita Vandewaele (Mara Taquin), una giovane madre surrogata che vive in Belgio e adesso Joseph si chiede cosa ne sarà della piccola creatura, unica cosa che gli rimane del figlio deceduto. Dopo averne parlato anche con i genitori del partner di suo figlio, scopre che la coppia voleva tenere anonima l’identità della madre. Joseph però, decide di partire per andare a conoscere la ragazza. L’accoglienza non sarà delle migliori, Rita è scontrosa e arrabbiata per non essere stata ancora pagata per la sua gravidanza e cerca di allontanare l’uomo. Ma Joseph, che vuole prendersi cura del bambino e essere un buon nonno, non si lascia intimidire. Insiste e nonostante le difficoltà causate dal pessimo carattere della giovane donna, riesce a costruire un rapporto con Rita in attesa della piccola in arrivo.

